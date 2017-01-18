泰豐輪胎大火 廠房空拍一片焦黑

泰豐輪胎昨天發生大火，經全力搶救，18日清晨5時30分已經將殘火處理完畢，廠房一片焦黑，鑑識工作陸續逐步進行。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月18日

泰豐輪胎昨天發生大火，經全力搶救，18日清晨5時30分已經將殘火處理完畢，廠房一片焦黑，鑑識工作陸續逐步進行。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月18日

(中央社記者邱俊欽桃園18日電）泰豐輪胎昨天發生大火，經全力搶救，今天清晨5時30分已經將殘火處理完畢，消防局公布空拍畫面中，廠房一片焦黑，鑑識工作逐步進行。

消防局上午公布空拍畫面內容，從高空俯瞰可以看到廠房一片焦黑，幾乎付之一炬，消防局也出動大批鑑識人員，進行火場鑑識釐清。

桃園市政府也表示，泰豐輪胎大火，碳黑粒子落塵主要集中在平鎮，已調度教育局清查中壢平鎮地區高中小學、中壢平鎮區公所清查公園等公共設施，並請里長查報災損。另外，中壢、平鎮清潔中隊以及支援的消防局水車，進行清洗作業，同時清洗範圍以學校及公園優先。1060118

(中央社)