春遊花東　飯店同推優惠

春節期間的花東縱谷，滿是花海美景。本報資料照片（陳志東攝影）

滿是運河美景的理想大地推出全包專案，適合定點旅行。（花蓮理想大地提供）

花蓮福容飯店正推出多樣住房優惠專案迎新年。（福容飯店提供）

冬季與春節期間的花蓮台東，有藍藍的天、白白的雲，縱谷的花海跟來自太平洋的風。目前有不少東部飯店都正推出春節優惠中，雖說火車票難訂了些，但或許開車、或許搭車，趁著假期走一趟，總能心情開闊。

春遊花東最推薦花東縱谷，這個地處菲律賓板塊與歐亞大陸板塊的縫合帶由台九線貫穿，東有海岸山脈、西有中央山脈，除了氣候宜人與田園風光外，包含史前文化、日人遺址與原住民風情都是縱谷迷人處，特別春節期間處處花海正美。

循著台灣最長公路台九線從花蓮出發，沿途行經秀林、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、卓溪、萬榮、玉里、富里，以及台東的池上、關山、鹿野、海端、卑南與延平，更可延伸知本、多良車站等地，從鯉魚潭、雲山水、立川漁場、兆豐農場、馬太鞍、光復糖廠、瑞穗牧場、池上便當、關山自行車道、鹿野高台飛行傘...等等，沿途美不勝收。

配合春節，多家飯店也推優惠。花蓮理想大地於春節期間推出「大全包」，除夕與初一房間約從萬元起，吃喝玩樂全包，從早餐與晚餐的Buffet，午茶午餐二擇一，加上獵人學校、釣魚、泡湯、DIY窯烤麵包、生態竹筏、單車遊祕境、射箭等20餘種水陸設施全包，也可自行駕車也可至台九線兜風，欣賞冬日最美的沿途縱谷花海，喜迎金雞年。

配合台中的麗寶Outlet Mall開幕，全省福容飯店都正推出優惠專案，其中花蓮福容大飯店將於除夕到初四期間(1/27~1/30)推出一泊二食專案，市景雙人房6400+10%元起，加贈單車體驗券三小時、KTV時數買一送一券等等；另有一泊一食、3天2夜全包式，以及房型定價6折起等多樣優惠。

雲朗觀光正針對2017年5個連續假期推出「請假有禮連休饗樂」連假住房專案，凡於指定日期入住就可享超值優惠，例如農曆春節期間只要多請2月2、3日兩天假，就可變成連休10天，而這兩天，全省君品、翰品、兆品等雲朗觀光集團旗下飯店都將有優惠，例如前往花蓮入住翰品酒店就可享升等幾米客房，讓假期更超值。

(中時)