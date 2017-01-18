澳網出師不利 詹詠然姊妹首輪出局

台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴的組合，今天在澳網女雙首輪賽事一度握有領先，在遭逆轉後連丟兩盤，被對手以直落二的盤數擊敗，在首輪飲恨出局。

2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。

名列大會女子雙打第6種子，詹詠然與詹皓晴的組合，首戰面對中國選手梁辰與楊釗(火宣)的組合。

在這場女雙首輪賽事開打後，詹詠然與詹皓晴很快進入狀況，在兩度突破對手發球局的情況下，一度取得4比1領先優勢，但在此之後戰情急轉直下，接連幾局都被對手拿下，盤末的發球局也被對手破解，只能以5比7無奈讓出首盤。

次盤，梁辰與楊釗(火宣)維持手感，詹詠然與詹皓晴兩度遭到破發後，陷入0比4落後，即便第5局成功破發仍難以回天，只能再以2比6丟掉次盤。

終場，詹詠然與詹皓晴就以5比7、2比6，遭梁辰與楊釗(火宣)以直落二的盤數擊敗，新球季已連3場比賽在首輪出局。1060118

(中央社)