宜蘭三星柑桔 酸甜上市
宜蘭縣三星鄉天送埤下湖地區生產的柑桔酸甜多汁，目前已進入採收期，適合年節贈送親友。鄉公所即日起在官網刊登訂購相關資訊，民眾可把握機會。
鄉公所表示，三星柑桔品種主為桶柑及茂谷柑，產季為每年1至3月。桶柑種植面積共約27公頃，往年產量約500公噸；茂谷柑種植面積共約30公頃，年產量約700公噸。去年受梅姬颱風影響，今年初減產約3成。
桶柑果肉柔軟、風味濃郁、富含維生素C、有機酸；茂谷柑果皮薄，外形為橙黃色扁球形，口感好，風味佳，深受消費者喜愛。
鄉公所說，為協助當地果農推銷，即日起在公所官網刊登果農聯絡資訊，桶柑10斤統一裝價格分為新台幣300、350、400元，茂谷柑10斤裝價格分為500、600、700元起，有宅配服務，民眾可把握品嘗鮮果的好機會。1060118
(中央社)
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