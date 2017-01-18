NBA》5天4戰地獄周考驗 哈登直言絕不休息
火箭18日前往邁阿密踢館，迎來5天4戰地獄周嚴苛考驗的首場戰役，面對短短5天內就要打兩次「背靠背」的比賽，陣中頭號球星「大鬍子」哈登在賽前宣稱絕不休息，並且直言要帶領球隊拿下連勝。
火箭18日先在客場挑戰熱火，19日回到主場迎戰公鹿，休息1天之後又在休士頓與全聯盟戰績最好的勇士正面交鋒，22日開拔至曼菲斯和灰熊展開對決，這4場比賽一場比一場還要難打，尤其是勇士和灰熊都是西區排名前8球隊，勇士更是在前場比賽狠狠羞辱衛冕軍騎士多達35分的超級強隊。
火箭總教練丹托尼受訪時表示，「我們並沒有所謂的輪休表，該怎麼打就怎麼打，唯一目標就是權力拿下勝利。」
哈登在日前接受《今日美國》訪問時也提到，「重點不是在於我要不要休息，而是在於我要向球隊、隊友和球迷展現出負責任的態度，如今我在這支球隊打得非常愉快，我會盡一切的努力幫助球隊往前邁進。」
(中時電子報)
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