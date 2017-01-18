三級片教父變藝術家 一幅畫賣700萬！

徐錦江私下還是個藝術家。（圖／翻攝徐錦江微博）

徐錦江畫作《虬松勁羅衫濕》曾被出價到約700萬元台幣。（圖／翻攝徐錦江微博）

港星徐錦江不僅是大名鼎鼎的「三級片教父」，更因在《鹿鼎記》飾演鰲拜令人記憶深刻，不過有別於外表粗獷一面，他其實相當有藝術細胞，畫作還曾被出價到約700萬元台幣，最近更忙著興建藝術園區，總投資金額高達300億元台幣。

徐錦江畢業於廣州美術學院，師承已故嶺南派國畫大師關山月，是名符其實的藝術家，近年他專注於藝術創作，還開過藝術展，他的畫作《虬松勁羅衫濕》更曾被出價到700萬元台幣，但他不捨得賣，藝術天分受到不少關注。

而除了擅長繪畫，他連書法、雕塑及陶瓷都有涉獵，因此目前他最大的心願，就是建立自己的藝術園區，總投資金額300億元台幣，預計今年開幕，但他不排斥繼續拍片，但現在為了藝術園區沒法分心。

(中時電子報)