沃爾瑪通用與拜耳擴大美投資 川普樂翻
美國總統當選人川普今天大肆宣揚，有3大公司宣布在美擴大投資，證明他在經濟上將美國利益擺第一位，已經出現成效。
法新社報導，連鎖超市沃爾瑪（Walmart）、美國汽車巨擘通用汽車（General Motors）與德國化工巨頭拜耳（Bayer）及其併購中的孟山都公司（Monsanto），宣布在美國創造就業機會、開設新店及研究與裝配工廠的計畫。
川普在推特發文回應：「感謝通用汽車與沃爾瑪，開始讓大量就業機會流回美國。」
沃爾瑪今天宣布，將在美國投資68億美元，並且在商店與電子商務公司創造1萬個就業機會。
沃爾瑪聲明說，新設、擴大與搬遷59間沃爾瑪超市與旗下山姆會員商店（Sam's Club）後，也將在建築業創造約2萬4000個就業機會。
沃爾瑪表示，公司計劃在2023年之前，斥資2億5000萬美元購買美國製造、種植、裝配，以及源自美國的產品，估計將有助創造100萬個就業機會。沃爾瑪以商品價錢低廉，以及經常進口產品為人所知。
此外，通用汽車去年宣布投資美國26億美元後，今年再次宣布，將額外挹注10億美元，在未來數年創造5000個就業機會。
通用汽車表示，投資新型車款與先進科技，將「留住」1500個相關職位，並讓450個就業機會從墨西哥流回美國。
拜耳與孟山都今天也宣布，拜耳將在美國投資大約80億美元，與孟山都合作進行農業研究。
消息公開之前，川普與拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）及孟山都執行長葛蘭特（Hugh Grant）上週曾進行「富有成效的會議」。
川普發言人曾表示，拜耳將在美國另外創造「至少3000個高科技就業機會」，以及保留「孟山都100%就業機會，也就是逾9000個勞動力」。不過，聯合聲明沒有證實此事。（譯者：中央社周莉芳）1060118
(中央社)
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