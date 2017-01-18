韓星周元與歌手BoA熱戀

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南韓演員周元與歌手BoA承認熱戀，新春伊始南韓又添一對藝人情侶檔。

南韓「亞洲經濟」引述周元所屬經紀公司相關人士今天表示，周元確實與BoA在戀愛。

兩人透過熟人相識，在與朋友們的聚會中初次見面並互相產生好感，去年底發展為戀人關係。

據報導，周元與BoA有登山、打高爾夫等共同愛好和相似的價值觀。1060118

(中央社)