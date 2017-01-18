助理脫序 葉宜津向大眾與警察道歉

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民進黨立委葉宜津今天表示，希望這個社會是酒駕零容忍，對於助理脫序的行為，非常慎重地向警察與社會大眾道歉，「對不起」。

三重警分局厚德派出所警員16日晚間執行巡邏勤務時，發現力行路一段有汽車違規臨停，上前盤查時，看到張姓男子滿身酒氣，要求他交出證件受檢，張男拒不交出證件，隨後與員警爆發拉扯，與張男同行的友人、立委葉宜津陳姓幹部、立委高志鵬王姓幹部質疑警員壓制張男執法過當，到派出所爭論，陳男並表示要新北市警察局、警政署出面說明。

葉宜津上午在立法院受訪時表示，她希望社會對於酒駕是零容忍的，對助理脫序的行為，非常慎重地向警察與社會大眾道歉，「對不起」。

她說，自己16日一整天都在台南選區跑行程，不知道發生這件事，昨天記者詢問才知道，當下就表示絕不護短、依法辦理，也開除了助理。

葉宜津說，一再告誡助理不可以做違法的事情，助理也都清楚她對酒駕零容忍，就該知道會這樣處理。

媒體追問，陳姓助理在團隊工作多久了？葉宜津說，這個助理沒有很久，但這不重要，不論工作多久，做違法的事情就應該依法處理。1060118

(中央社)