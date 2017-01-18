集集火車站翻新 現代化設備服務遊客
集集火車站經3個月整修，改善木棧平台、月台舖面，並增設太陽能充電站、旅客置物櫃，以新面貌迎接到集集賞花燈的遊客。
歷史悠久的集集火車站是集集鎮重要觀光亮點，也是主要交通車站，為迎接農曆新年，集集火車站經3個月整修，今天以嶄新面貌與民眾見面，車站舖面、木棧平台翻新、增設太陽能充電站及旅客置物櫃，讓遊客使用更便利，歡迎全台民眾搭火車來逛集集鄉土燈會。
鎮公所今天舉辦「集集火車站改善工程啟用典禮暨春節名家揮毫送春聯」，邀書法家林木村、陳朝松、洪玉明、黃政憲、張萬行、林靜娟、朱秀丹、楊蕙如等人，現場揮毫送春聯給鎮民，增添濃厚年節氣氛。
集集鎮公所表示，集集火車站九二一地震重建至今，車站廣場、月台、廁所舖面部分毀損，影響遊客安全，公所向交通部觀光局申請補助，施作改善工程，包括月台、廁所舖面、地坪、木棧平台重新規劃，也美化火車站周邊景觀、增設太陽能充電站、旅客置物櫃。
鎮公所表示，為增添鐵道元素，並配合「尋找石虎」活動的7隻石虎裝置藝術，再打造2座陶作石虎裝置藝術，其中1座為110公分高的陶作石虎列車長，另有2隻以玻璃纖維打造的觀光局吉祥物「臺灣喔熊」和「斑比」，分別設置在月台及廣場。
鎮公所表示，希望以貼近遊客需求、增加觀光亮點為出發，打造更友善、更具新意的旅遊環境，歡迎遊客來集集逛燈會，欣賞集集火車站嶄新面貌。1060118
(中央社)
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