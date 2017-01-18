游錫(方方土)籲習近平思考和平 兩岸坐下來談

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慶祝美國總統川普就職台灣代表團團長游錫(方方土)今天表示，期盼兩岸務實坦率協商，追求正向循環，並呼籲中國大陸國家主席習近平思考和平普世價值，坐下來溝通與交流。

川普（Donald Trump）與副總統當選人彭斯（MikePence）就職大典20日將在華府國會山莊舉行。率領慶賀團來美的游錫(方方土)中午召開記者會強調，此行期盼達成美台深化經貿合作、共謀亞太和平、助台參與國際3大目標。

談到台美及兩岸關係是否失衡，游錫(方方土)說，外界批評扁政府兩岸政策不可行，馬政府雖非常用心營造兩岸關係，並推動「馬習會」，但所謂「九二共識」，只看到「一中」、「沒有各表」。

游錫(方方土)說，總統蔡英文上任後，台灣樂見兩岸改善關係，對維持台海現狀很有誠意，也就是善意不變、承諾不變，端視中國如何處理。

他呼籲兩岸以冷靜理性態度，透過務實坦率協商，追求正向循環、互利雙贏，並向中國領導人喊話，思考和平的普世價值，台灣追求和平，期盼中國瞭解台灣誠意，大家好好坐下來，進一步溝通與交流。

針對外界對蔡總統與川普通話的不同評價，游錫(方方土)表示，台灣很低調，是川普對外公開訊息。另就公關角度而言，有人估算縱使花5億元或10億元也無法達到這種效果，這是難以估計的。

他認為，川普最近的發言及與蔡總統通話，對台灣國際能見度、蔡總統的國際地位，以及台灣議題等幫助很大。若台灣能幫助美國，相信美方也會回饋台灣。

游錫(方方土)同時強調台灣戰略位置的重要性，不管是東海、台海或南海，台灣剛好處在3海（3區）的銜接位置，亞太要和平，3海一定要和平，都離不開台灣。

至於川普可能廢棄跨太平洋夥伴協定（TPP），游錫(方方土)期盼川普上任後，台美能簽訂自由貿易協定（FTA），還說，西進不如南進，南進不如東進，東進不如振興國內投資，國內投資若起不來，經濟絕對好不了，而引進外資或僑外資赴台投資很重要。

至於出席就職典禮是否會見川普執政團隊，游錫(方方土)說，外交部安排中，但依過去台美之間的慣例與默契，縱使見到也不會對外公開表示。

隨團成員嘉義縣長張花冠期盼川普捨棄TPP後，台美盡速簽定FTA；國民黨籍立委柯志恩強調振興台灣經濟的重要性；時代力量立委林昶佐認為，過於依賴中國或美國，都不是健康情形；親民黨籍立委陳怡潔期盼不要出現美中台失衡現象。

游錫(方方土)稍早先參觀在行政院長任內批准購置的駐紐約台北經文處位於曼哈頓辦公大樓，並聽取處長徐儷文簡報。慶賀團一行人下午轉往華府，準備出席川普就職大典。

慶賀團成員還包括台中市長林佳龍、國安會諮詢委員童振源，以及民進黨籍立委陳亭妃、國民黨籍立委呂玉玲、國民黨籍立委林為洲等人。1060118

(中央社)