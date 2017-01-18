林韋君認戀愛ing 剩女還沒「婚」頭

林韋君的感情穩定發展中。(洪秀瑛攝)

38歲的林韋君，17日錄華視《天才衝衝衝》，坦言與大她5歲的圈外男友的感情穩定發展中，她說，兩人從認識多年的朋友變成情人，交往已一、兩年，今年過年由於男友不在北部，她不一定會到男友家。雖然已是剩女行列，她自己還沒想結婚，很隨緣。「結婚是要兩個人有共識，我一向認為結婚不是計劃而是變化」，且雙方家人也不會催。

她說自己差不多要淡出了，現在也很少拍戲，主要是台灣也沒戲拍，她自己比較沒想到大陸發展，畢竟家人在台灣，以前拍戲把身體拍壞，現在趁這段休息時間常和好友連靜雯勤於運動和上瑜伽課，和連靜雯及簡沛恩姊妹淘偶爾也會在臉書辦直播讀書會，分享看書心得及樂趣。

(中時)