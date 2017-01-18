川普挑釁一中 陳一新：武統就上桌
美國總統當選人川普，一再挑戰「一中政策」。文化大學政治系特聘講座教授陳一新分析，川普以為台灣是中國的痛腳就拚命踩，一旦挑釁過頭，大陸就會將「武力統一台灣」搬上檯面。
川普對中美台關係了解不多，甚至還過於誇大。陳一新對中評社表示，中美【三個公報】中都有和平統一的含義，川普並不知道沒有了三公報，中國大陸就會將武力統一方針擺在桌上。陳一新認為，大陸不願輕易對台使用武力，但一中不可拿來談判，否則代價會很高。
此外，對於蔡英文沒有公開推動台獨，卻從文化面推動「柔性台獨」，例如，把中華文化總會的人弄下來，把太陽花的學生除罪化，漸進式進行「天然獨」，陳一新認為，蔡英文是害了自己。因為等到哪天學生攻進了立法院、總統府、行政院，蔡等於是讓自己陷入困境。
此外，大陸也不會被「柔性台獨」矇騙。所以中國大陸開始對台灣「非邦交國」發揮影響力。陳一新說，「中國大陸也聰明。現在弄你的非邦交國，等哪天兩岸關係好了，再把它遷回來，並且名稱上也是睜眼閉眼。」。
(中時電子報)
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