還有三天上任 川普就職典禮要花這麼多錢

川普1月17日參加一場活動時發表演說。(美聯社)

還有三天紐約富豪川普(Donald Trump)就要正式上任為美國總統，其就職典禮預計將會花費1.75億到2億美元，這些費用將由納稅人繳的錢和私人捐錢來負擔，川普希望他獲得的捐款至少比他的前任歐巴馬(Barack Obama)多2,000萬。

根據雅虎財經新聞(Yahoo Finance)，就職典禮的花費通常難以精確計算，因為其中來自政府單位的資金並未清楚標註為就職典禮用，例如國土安全部就將之列為「國家安全特別活動用」。但一般來說，政府單位將出資支付宣誓就職儀式、安檢、場地設施建造、看台和圍牆等的花費，而納稅人則負擔約100萬美元的費用。

其他的費用主要是靠個人或企業捐給總統就職委員會的資金負擔，該委員會屬於私人非營利組織性質，在候選人當選後才會成立。委員會設計所有在就職典禮舉辦的活動，例如遊行、演唱會或舞會等。

美國歷屆總統為就職典禮募得的款項，不斷的逐年升高。小布希總統(George W. Bush)在2005年連任時，就職典禮募得4,230萬美元的捐款，歐巴馬在2013年連任時則獲得4,400萬美元，川普希望能夠打破歐巴馬的紀錄，獲得至少多了2,000萬美元的捐款，1973年尼克森總統(Richard Nixon)時，只有4百萬美元。

《紐約時報》(New York Times)去年11月報導，川普的委員會提供各項就職募款方案和禮物，只要捐款超過2.5萬美元到1萬美元，就有機會和川普老婆梅蘭妮(Melania Trump)吃頓午餐，或和川普以及副總統彭斯(Mike Pence)享用一頓燭光晚餐，或有機會和高級官員認識。

每個總統的就職委員會的規定都不一樣，《紐時》表示雖然川普不接受登記有案的說客的捐款，但是並未限制企業或個人的捐錢，這和他在競選時向選民承諾的、將避免其政府受到有特定目的獻金影響有出入。《紐時》預計，這將使川普就職典禮的捐款輕易超過歐巴馬獲得過的。

歐巴馬在2009年當選後對就職典禮捐款設下限制，禁止說客、政治性委員會和企業送禮，並且規定個人和企業捐款不得超過5萬美元，當年他的就職典禮花了1.7億美元。但他在2012年連任成功後，因其就職典禮創下史上花費最高的紀錄，並且用光所有的捐款，而放寬他就職典禮對企業和個人的捐款限制，引發爭議。

(中時電子報)