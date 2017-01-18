MLB》超速無極限！白襪火球男飆出177KM
去年紅襪迎來前白襪王牌賽爾(Chris Sale)的交易，組成聯盟數一數二的豪華輪值，不過卻也犧牲不少優質新秀，其中包括極速能飆破160公里的柯佩克(Michael Kopech)，儘管換了東家，但他在白襪不僅適應良好，身手甚至更上一層樓？據大聯盟報導，他在測速時，竟飆出110英里(約177公里)的球速。
柯佩克在上賽季大聯盟百大新秀中，排行第30名，去年因春訓時與隊友起衝突，導致右手受傷，但他休養3個月復出後身手不減，原本均速落在96到98英里(約157公里)間的他，更投出105英里(約168公里)的速球，技驚四座，整季於高階1A出賽11場，拿下4勝1敗，K/9值是驚人的14.2。
據大聯盟記者克拉爾(Michael Clair)報導，柯佩克是在練球時，用外野手長傳的方式測速，只見他往前小墊幾步、用力一甩，測速槍隨即跳出110英里的數字。儘管沒上丘，但克拉爾認為距春訓還有1個月，且同樣的動作，柯佩克比去年外野手最快長傳速度，快了足足7英里，想看他在大聯盟飆110英里，不只是個夢。
攤開球評報告，擁有驚人球速的柯佩克，速球也獲得80分的評價，但總評價只有55分，原因有兩個。其一是他的滑球跟變速球，尚不成氣候；其次是他有控球的問題，這項僅獲45分，是所有項目中最低的得分。不過，先天條件優於其他投手，且今年才要滿21歲，仍有不少進步空間。
(中時電子報)
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