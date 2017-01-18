防空污落塵 桃園市3萬口罩應急
泰豐輪胎昨天發生大火，為避免落塵造成危害，桃園市政府衛生局呼籲減少外出，若外出時也記得戴口罩做自我防護。另外，桃園市也準備3萬個口罩提供索取。
衛生局今天呼籲，有過敏性體質、氣喘及呼吸道與心血管疾病的民眾，在空氣品質不佳時，建議盡量減少外出，在家緊門窗、收回戶外衣物，室內可以使用空氣清淨機；如要出門時，則可使用活性碳或外科口罩做自我防護，同時提醒，戴口罩時記得盡量貼緊臉部，不要有縫隙，才能達到防護效果。
衛生局呼籲民眾減少外出，若外出時記得戴口罩做自我防護，衛生局也準備3萬個口罩，結合區公所及教育局提供中壢、平鎮地區民眾及附近學校師生使用；民眾可至衛生所及區公所索取。
衛生局表示，落塵、揮發性有機物與空氣懸浮物對人體的影響與暴露劑量和時間有關，也會受到風速與風向影響，衛生局會根據環保局監測結果隨時提醒民眾注意防範事項，也呼籲大家不要過度恐慌。1060118
(中央社)
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