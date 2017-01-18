不滿林明昇強行解散公司 復興工會提告

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復興航空工會不滿董事長林明昇在股東會強行通過公司解散、股票下巿及員工資遣，18日赴士林地檢署控告林明昇涉犯強制罪。工會稱股東會目的是將興航50億淨值搬24億回林家。（復興航空工會提供）中央社記者劉世怡傳真 106年1月18日

復興航空工會不滿董事長林明昇在股東會強行通過公司解散、股票下巿及員工資遣，今天赴士林地檢署控告林明昇涉犯強制罪。工會稱股東會目的是將興航50億淨值搬24億回林家。

復興航空企業工會指出，復興航空在11日召開股東會，林明昇強行通過公司解散、股票下巿及員工資遣三案，股東會場內場外有大量保全戒備，暴力阻擋第三案利益當事人「員工」列席旁聽。

小股東發言希望林明昇提供財報及說明為何與何時解散，只見林明昇不斷閃避問題，並直接宣布三分鐘投票開始。票匭前有大量保全阻擋，三分鐘投票時間不到，小股東還來不及投票入票匭，議案就一一通過。

工會質疑這場股東會根本只是為了滿足林家私利，將興航新台幣50億淨值搬24億回林家所跑的程序罷了；認為股票及表決程序有重大瑕疵，違法且無效；林家先是預謀解散，坑殺股民權益，把小股東找來股東會，限制其發言表決的人身自由，妨害股東行使權利，構成強制罪。

未來工會也將針對林明昇苛扣員工薪資、勞保高薪低報等行為提出告訴。1060118

(中央社)