帛琉總統就職 李大維率團出訪

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外交部今天表示，外交部長李大維以總統蔡英文特使身分，偕夫人率團於18日至21日前往友邦帛琉共和國訪問，並應帛國政府邀請，出席該國第10任正副總統就職典禮暨酒會。

外交部表示，帛琉共和國於去年11月舉行第10任總統暨國會選舉投票，總統雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）第四度當選。

外交部說，雷蒙傑索是太平洋地區資深政治領袖，長期友我，為我在該地區的堅實盟友。1060118

(中央社)