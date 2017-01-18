iPhone 8呼之欲出 蘋果財報大喊不妙
蘋果iPhone 8市場高度期待，卻可能影響iPhone 7銷售。外媒引述分析師預測，蘋果2017會計年度iPhone營收恐因市場期待iPhone8而下修，iPhone 7銷售啞巴吃黃蓮。
國外財經網站Business Insider引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）及其團隊的投資筆記內容指出，由於消費者期待新款iPhone問世，根據內部模型顯示這導致iPhone出貨量相對趨緩。
報導引述指出，摩根士丹利下修蘋果2017會計年度（截至今年9月下旬）iPhone營收約3%，以反映相關趨勢。
報導引述休伯蒂談話指出，市場期待iPhone 8的氛圍，可能會讓iPhone 7未來幾個月的需求量趨緩，未來2個季度的銷售量恐「啞巴吃黃蓮」，預期到3月底單季iPhone的銷售狀況將不如預期。
不過報導引述休伯蒂的預測模型顯示，預期2018年iPhone的銷售量可望勁揚20%。
市場分析師先前預期，第1季4.7吋iPhone 7銷售量保守看待，加上中國大陸市場需求力道趨緩，第1季iPhone出貨可能低於去年第1季表現。
外媒先前引述分析師報告預期，今年第1季iPhone銷售量約5100萬支，恐低於市場原先預期的5500萬支。
根據蘋果資料顯示，去年2016年截至3月底的單季，iPhone銷售量約5119萬支，2015年同期iPhone銷售量約6117萬支。
蘋果將於美國時間1月31日（台灣時間2月1日）公布財報，屆時iPhone 7/7 Plus銷售狀況以及iPhone回美製造議題，將成為關注焦點。
觀察去年第4季iPhone出貨表現，投顧分析師先前報告先前預估，去年第4季整體iPhone終端出貨在7000萬支到7500萬支區間，也有國外分析師預估去年第4季iPhone銷售量上看7700萬支。1060118
(中央社)
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