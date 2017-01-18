菲國2船難 1死近20失蹤

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菲律賓過去2天接連發生船難，已確認1人死亡、近20人落海失蹤。

菲律賓海岸防衛隊上午在報告中說，MV Meridian號貨輪昨晚9時左右在中部保和島（Bohol）與雷伊泰島（Leyte）海域沈沒。

報告稱，船上有26名船員，截至今天上午，只有12人獲救。

另方面，漁船MV Virginia I號於前天凌晨在馬尼拉灣口柯里幾多島（Corregidor）海域起火沈沒，海岸防衛救起船長及3名漁民，經過的漁船救起另1名漁民。

然而，獲救漁民敘述，有1名同伴死亡，遺體被綁在漂浮物上，但迄今未尋回，另有5名同伴失蹤。

漁船起火原因仍在調查中。

菲律賓是由7000多座大小島嶼組成，船隻成為重要交通工具之一，極為常見的是螃蟹船，即使漁船也多是這種型式。1060118

(中央社)