菲國2船難 1死近20失蹤
菲律賓過去2天接連發生船難，已確認1人死亡、近20人落海失蹤。
菲律賓海岸防衛隊上午在報告中說，MV Meridian號貨輪昨晚9時左右在中部保和島（Bohol）與雷伊泰島（Leyte）海域沈沒。
報告稱，船上有26名船員，截至今天上午，只有12人獲救。
另方面，漁船MV Virginia I號於前天凌晨在馬尼拉灣口柯里幾多島（Corregidor）海域起火沈沒，海岸防衛救起船長及3名漁民，經過的漁船救起另1名漁民。
然而，獲救漁民敘述，有1名同伴死亡，遺體被綁在漂浮物上，但迄今未尋回，另有5名同伴失蹤。
漁船起火原因仍在調查中。
菲律賓是由7000多座大小島嶼組成，船隻成為重要交通工具之一，極為常見的是螃蟹船，即使漁船也多是這種型式。1060118
(中央社)
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