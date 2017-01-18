兒童幫助兒童 英籍教師義賣春聯

嘉義市世賢國小18日舉辦以「兒童幫助兒童」為主題的跳蚤市場，來自英國的外語教師魏爾丹（Ann Wearden）（右）義賣學童寫的春聯，校長何憲昌（左）也揮毫義賣。中央社記者江俊亮攝 106年1月18日

嘉義市世賢國小18日舉辦以「兒童幫助兒童」為主題的跳蚤市場，來自英國的外語教師魏爾丹（Ann Wearden）（左）率領嘉義大學外語系學生義賣春聯，也讓學童在真實情境中開口說英語。中央社記者江俊亮攝 106年1月18日

嘉義市世賢國小18日舉辦以「兒童幫助兒童」為主題的跳蚤市場，來自英國的外語教師魏爾丹（Ann Wearden）（左）義賣春聯，也讓學童在真實情境中開口說英語。中央社記者江俊亮攝 106年1月18日

嘉義市世賢國小今天舉辦以「兒童幫助兒童」為主題的跳蚤市場，來自英國的外語教師魏爾丹（Ann Wearden）也帶領大學生義賣春聯，與學童進行英語購買春聯對話。

世賢國小校長何憲昌表示，歲末年終，世賢國小連續5年舉辦歲末跳蚤市場，過去4年共募得新台幣17萬元善款及5000多張發票，分別捐給創世基金會、世界展望會等8個公益團體。

何憲昌指出，雖然學童捐出的物品，大多為小飾品或二手書籍、玩具，標價也只有5元、10元，頂多數十元，但學童將愛心化為實際行動，並獲家長大力支持，充分發揮「聚沙成塔」力量，每年成果都相當可觀。

世賢國小駐校藝術家、也是「生命藝術教室」教師陳美主今天也帶領學生現場揮毫，分別完成門聯、四句聯與吉祥字，並交給英語教師Ann Wearden及她所帶領嘉義大學外語系學生義賣。

選購春聯的學童，必須以英語與Ann Wearden或嘉義大學的大哥哥、大姊姊對話，在真實情境中開口說英語；低年級學童則在Ann Wearden及嘉大學生的引導下，以能說出與「春聯」或「春節」有關的單字或片語、短句為主。

何憲昌表示，世賢國小連續2年獲教育部補助英語實境體驗教學，因此特別結合外語教師、書法課程，進行「中西合璧」跳蚤市場義賣，在各攤位中顯得特別搶眼。

由於年關將近，世賢國小所在地的社區志工明天將赴校協助校園環境大掃除，因此學校「生命藝術教室」書法班學生今天也加碼、多寫了近百幅春聯要分贈給社區志工。1060118

(中央社)