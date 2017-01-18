內政部查核婦聯會 了解財報狀況

我要評比

內政部民政司長林清淇今天率隊到婦聯會查核財務狀況，了解財務是否符合政黨與政治團體的財務申報情形。

立法院內政委員會10月曾通過臨時提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料；內政部長葉俊榮日前也表示，若婦聯會不配合，一切按照程序來走，也不排除解散。

林清淇率民政司同仁、2位會計師人員上午到婦聯會查帳，林清淇表示，今天來主要目的是了解婦聯會的財務狀況，並委託會計師實地查核，查核運作支出是否合於法律章程。

林清淇說，先前要求婦聯會提供財報，但要求多次沒有提共，才會實地查核。

至於婦聯會是否為國民黨附隨組織？林清淇說，是否為附隨組織，不當黨產處理委員會會處理，今天查的是政黨跟政治團體的財務申報部分，是否符合規範。

內政部表示，等查核結束會再發布新聞稿對外說明。1060118

(中央社)