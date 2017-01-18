陸70城房價走穩 京滬新成屋價微跌
大陸官方今天公布數據，70個大中城市去年12月的房價上漲幅度較11月下滑，整體走勢趨穩。北京和上海新建商品房價格比起去年11月分別下跌了0.1和0.2個百分點。
根據中國大陸國家統計局公布數據，去年12月15個一線和熱點二線城市的新建商品房價和11月相比，只有廣州微幅上漲0.7個百分點，天津及杭州持平，其他12個城市都下降0.1到0.4個百分點。
其中廣州房價雖微幅上漲，但漲幅已連續下滑3個月。
國家統計局城市司高級統計師劉建偉說，上述15個城市房價調控政策效果明顯，房價快速趨穩回落。
劉建偉也分析，一線城市新建商品住宅和中古屋價格年漲幅均連續3個月下滑，12月份比11月份分別下滑1.9和2.0個百分點；二線城市新建商品住宅價格年漲幅也出現下滑，12月新建商品住宅價格漲幅比11月份下滑了0.3個百分點。1060118
(中央社)
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