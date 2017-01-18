走私南歐及大陸凶猛螞蟻 男子網售賺差價

苗栗警方查扣4個外來品種螞蟻活體。（陳慶居攝）

大陸雲南的紅黑生性凶猛。（陳慶居攝）

新疆地區的突厥。（陳慶居攝）

走私動植物無奇不有，苗栗縣警局刑警大隊今日上午會同農委會官員，在公館查獲劉姓男子涉嫌從中國大陸及南歐地區走私至少4個不同品種的螞蟻入境，警方一舉查扣上千隻狀似凶猛的螞蟻，專家認為有危害本土生態危機，劉訊後將依違反植物防疫檢疫法移送法辦。

警方初步調查，35歲的劉姓男子係以淘寶網購物網向賣方網購暗中進口，再利用蝦皮網賣出，他有個專屬螞蟻愛好者的臉書群組，買、賣之間賺取數倍利潤。

警方查扣的活體螞蟻，有南歐地區的野蠻、大陸雲南地區的紅黑、大陸黃河流域的針毛及大陸新疆地區的突厥4個品種，紅黑相當凶猛被咬紅腫疼痛數日不消。警方與農委會正擴大調查已賣出的螞蟻流向，及追查是否尚未查扣刑案的螞蟻。

(中時)