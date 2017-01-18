老婆被前男友呼巴掌 謝和弦：都是為了我

謝和弦與老婆不時在臉書上放閃 。(圖/謝和弦臉書)

歌手謝和弦與女友Keanna去年登記結婚，兩人婚後甜蜜依舊不時在臉書放閃，不過卻自曝交往前不畏人知的祕密，那就是女友曾為了他白白挨了舊愛一巴掌，讓粉絲直呼好心疼。

謝和弦寫的歌深獲年輕粉絲喜愛。(圖/本報系資料照)

謝和弦自曝與老婆未認識前，她就是自己的忠實粉絲，不僅出門化妝時會聽他的專輯，也會上YouTube看他的MV，但是曾因把手機鈴聲換成他的歌，竟被前男友賞了一巴掌，未料此舉不僅讓老婆更加支持他，甚至還揚言絕對要「吃到」他，結果兩人就在因緣際會下變成男女朋友。

接著他更感性向老婆告白，感謝她不計代價的付出愛，讓他從一個誓言要玩到老的浪子，轉變成肯安定下來組織家庭的男人，更直呼老婆就是上帝派來守護他的專屬天使，也是躁鬱症發作時最好解藥，讓他大讚「娶到賺到」。

(中時電子報)