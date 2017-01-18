大學個人申請 樂學網提供「智慧落點」
今年大學學測周五、周六舉行，考生要據此成績參加大學個人申請入學，但要怎麼選志願卻讓人頭痛。樂學網將提供「106學測落點分析」，讓考生很快就知道自己的成績大約可以考上哪些校系。
今年學測考生人數僅12.8萬人，是16年來最低，比去年少6000多人，申請入學校系有2001系，招生名額比去年增加222名，顯見個人申請入學已為各大學生學主流。
樂學網落點分析系統在經濟部工業局open data應用服務計畫指導下，整合分析大數據，幫助考生判斷落點。這個系統整合教育部13項大學校系公開資訊，從考生選填志願的決策支援出發，提供選填志願的應用服務。
樂學網升學輔導團總召集人張銘財表示，學測後10幾萬考生最頭痛的是該如何從2000個科系中選出6個理想志願，以傳統方法去推估落點並不容易，尤其今年500多個校系在篩選倍率或科目採計異動，加上每年學測分數起伏甚大，僅依照上一年度的級分預估，參考數據不足，容易錯估通過機率。
張銘財說，為了協助學生，樂學網與國內多個頂尖知名校院如高醫、北醫、清華、實踐、東吳、佛光、銘傳等共同提供影音校系介紹課程，並實際與高醫、逢甲、元智等大學合辦面對面升學講座，協助考生選填志願。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。