大學個人申請 樂學網提供「智慧落點」

樂學網將提供考生大學「個人申請」入學落點預測服務。（林志成攝）

今年大學學測周五、周六舉行，考生要據此成績參加大學個人申請入學，但要怎麼選志願卻讓人頭痛。樂學網將提供「106學測落點分析」，讓考生很快就知道自己的成績大約可以考上哪些校系。

今年學測考生人數僅12.8萬人，是16年來最低，比去年少6000多人，申請入學校系有2001系，招生名額比去年增加222名，顯見個人申請入學已為各大學生學主流。

樂學網落點分析系統在經濟部工業局open data應用服務計畫指導下，整合分析大數據，幫助考生判斷落點。這個系統整合教育部13項大學校系公開資訊，從考生選填志願的決策支援出發，提供選填志願的應用服務。

樂學網升學輔導團總召集人張銘財表示，學測後10幾萬考生最頭痛的是該如何從2000個科系中選出6個理想志願，以傳統方法去推估落點並不容易，尤其今年500多個校系在篩選倍率或科目採計異動，加上每年學測分數起伏甚大，僅依照上一年度的級分預估，參考數據不足，容易錯估通過機率。

張銘財說，為了協助學生，樂學網與國內多個頂尖知名校院如高醫、北醫、清華、實踐、東吳、佛光、銘傳等共同提供影音校系介紹課程，並實際與高醫、逢甲、元智等大學合辦面對面升學講座，協助考生選填志願。

(中時)