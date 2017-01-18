大顛覆！川普攪亂世界秩序 敵友都抓狂

美國準總統川普1月17日在總統就職前的晚宴活動中發表談話。（圖/美聯社）

美國準總統川普還沒入主白宮，就已經顛覆了全世界。原本是美國夙敵的俄羅斯，如今儼然成了他的朋友，而像德國等老美長久以來的盟國，卻搞不清楚，華府究竟還會不會挺他們。

好幾世代以來，無論是歐盟（EU），還是北約（NATO）等地緣政治團體與聯盟，都奉美國為全球老大哥，而川普嗤之以鼻的言論，卻弄得它們暈頭轉向。

CNN指出，在川普連番震撼出招下，世界領袖匆匆因應，重新自我定位，好面對他即將上台帶來的混亂新世局。例如，由於川普自絕於跨太平洋夥伴協定（TPP）之外，中國樂得趁美國留下的領導真空，一舉取而代之。

數十年來，歷任美國總統都避免與中國這亞太強權正面衝突，然而川普似乎正反其道而行。他在政權過渡期間，不時發推文挑戰中國的「一中」政策，質疑北京在南海擴權，並警告中方，要採取較公平的匯率與貿易政策，否則將採取反制措施。

儘管許多外交政策專家也認為，華府需要對中國採取較強硬的態度，並指責歐巴馬政府未充分維護美國在亞太的利益。不過，幾乎沒人會贊成，川普直接在推特上開火。

成為首位出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）的中國國家主席習近平周二罕見地坦言，中國不會藉貶值提升出口，更不會主張打貿易戰，而打貿易戰的結果只是兩敗俱傷。他說，困擾世界的很多問題，並不是經濟全球化造成的。而CNN認為，這是對川普許多對陸言論的公然反駁。

習同時指出，搞保護主義如同把自己關入黑屋子，看似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。而CNN認為，這顯然是針對川普威脅，將對中國產品課以重稅而說的。

另一方面，儘管莫斯科涉嫌發動網攻，影響美國總統大選，但俄羅斯總統普丁卻不時挺身而出，幫川普說話。

而在阿拉伯世界，則深怕川普真會實踐競選諾言，會把美國駐以色列使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷到耶路撒冷（Jerusalem）去。由於耶路撒冷是猶太教、伊斯蘭教與基督教的聖地，主權及歸屬問題，始終是以巴之間的核心問題之一。

至於在西半球，川普早因築牆付費爭議，與墨西哥這近鄰兼傳統盟友吵得不可開交。甚至是加拿大，也因為川普誓言，要重開北美自由貿易協定（NAFTA）談判，而有與華府關係日趨緊張的心理準備。

而這一切都意味著，無論敵友，面對美國第45任總統上台，都懸著一顆心，不知道他會怎麼做。有些國家甚至警覺，美國似乎不會再恪守長久以來的外交政策。

(中時電子報)