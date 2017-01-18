法務部「反毒大本營」今上線 加強校園反毒

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法務部「反毒大本營網站」今上線，法務部長邱太三致詞。(陳志賢攝)

總統蔡英文將反毒工作列為政府最重要施政之一，宣示建立「社會安全網」，法務部為了推廣反毒教育，已結合教育部、衛福部及警政署反毒宣導資訊，推出「反毒大本營」網站。法務部長邱太三今表示，毒品侵入校園日益嚴重，讓社會膽戰心驚，希望藉由網站有效進行反毒宣導，達成反毒最重要的第一步。

法務部為了在寒假期間，讓學生、家長、教師接觸到反毒資訊，因此「反毒大本營」網站在今早上線，提供服務，法務部並召開記者會說明。

邱太三致詞時表示，法務部原本就建置「無毒家園網」彙整各類反毒文宣，目前有600多萬瀏覽人次，相信「反毒大本營」網站開站後，很快就能突破1000萬人次瀏覽。

邱太三說，各部會目前均有反毒宣導網站，行政院指示法務部進行整合，以提供更完整、便利之反毒宣導資訊管道。因此法務部去年結合教育部「紫錐花運動」、衛福部食藥署「反毒資源館」等網站，規劃改版為「反毒大本營」網站。

改版的「反毒大本營」網站，新增動態化統計圖表，增添互動與研究功能；另因應近年來新興毒品的推陳出新，與警政署合作規劃「新型態毒品資訊」專區，提供警方最新破獲之新型態、新包裝的毒品相關偽裝資訊，以提高民眾及學童預警意識，避免誤用。

邱太三強調，網站為了讓「入口單一，分眾差異」，特別規劃出符合研究毒品議題的專家學者與公務部門所需的「專業版」、一般社會大眾適用的「民眾版」與利於兒童及其家長、老師共讀學習的「親子版」，以達到全民參與反毒之目標，成為反毒宣導的種子，共同建構社會安全網，打造真正的無毒家園。

(中時)