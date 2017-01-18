爭取高鐵南延 潘孟安指賀陳旦專業傲慢

屏東縣長潘孟安（右）18日接受電台主持人周玉蔻（左）專訪有關高鐵南延屏東，他指出，屏東交通建設首要之先就是高鐵南延，他並指交通部長賀陳旦有「個人專業傲慢」。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月18日

屏東縣長潘孟安今天接受電台主持人專訪有關高鐵南延屏東，他指出，屏東交通建設首要之先就是高鐵南延，他並指交通部長賀陳旦有「個人專業傲慢」。

潘孟安接受訪問時表示，2007年交通部就做了高鐵與台鐵共構的評估，他估計從高雄燕巢到屏東大概只需新台幣350萬元，但這個案子卻後來在政黨輪替後胎死腹中，民進黨執政後，他從去年6月份開始每個月向中央反映這個問題，前不久他與賀陳旦見面要談高鐵南延問題，賀陳旦聽不到5分鐘就離開。

潘孟安表示，賀陳旦所做的決定專不專業他不知道，但他認為賀陳旦是「專業的傲慢」，他相信交通部對高鐵南延屏東案的擱延是賀陳旦個人的決定，不是行政院，也不是總統府，他將在近日再找行政院長林全和蔡英文總統溝通。

潘孟安表示，屏東的交通建設長期被漠視，交通部最近提的19條軌道立體化建設，就是沒有一條在屏東。他說，交通建設能帶來人流、金流和物流，高鐵南延是為下一個世代爭取的建設，交通部應該考量區域平衡，不該動輒以經濟效益搪塞，老是要做評估，打迷糊仗。

電台主持人詢問，交通部官員指屏東要了許多交通建設，他們也搞不清楚屏東要的是什麼？潘孟安斬釘截鐵說，就是要高鐵南延屏東優先。

而針對電台主持人說的高鐵南延屏東路線是否有政治人物炒地皮之嫌，潘孟安表示，高鐵路線是交通部定調，不是地方政府，更何況，假設從高雄燕巢到屏東，兩旁多是公有土地。1060118

(中央社)