爭取高鐵南延 潘孟安指賀陳旦專業傲慢
屏東縣長潘孟安今天接受電台主持人專訪有關高鐵南延屏東，他指出，屏東交通建設首要之先就是高鐵南延，他並指交通部長賀陳旦有「個人專業傲慢」。
潘孟安接受訪問時表示，2007年交通部就做了高鐵與台鐵共構的評估，他估計從高雄燕巢到屏東大概只需新台幣350萬元，但這個案子卻後來在政黨輪替後胎死腹中，民進黨執政後，他從去年6月份開始每個月向中央反映這個問題，前不久他與賀陳旦見面要談高鐵南延問題，賀陳旦聽不到5分鐘就離開。
潘孟安表示，賀陳旦所做的決定專不專業他不知道，但他認為賀陳旦是「專業的傲慢」，他相信交通部對高鐵南延屏東案的擱延是賀陳旦個人的決定，不是行政院，也不是總統府，他將在近日再找行政院長林全和蔡英文總統溝通。
潘孟安表示，屏東的交通建設長期被漠視，交通部最近提的19條軌道立體化建設，就是沒有一條在屏東。他說，交通建設能帶來人流、金流和物流，高鐵南延是為下一個世代爭取的建設，交通部應該考量區域平衡，不該動輒以經濟效益搪塞，老是要做評估，打迷糊仗。
電台主持人詢問，交通部官員指屏東要了許多交通建設，他們也搞不清楚屏東要的是什麼？潘孟安斬釘截鐵說，就是要高鐵南延屏東優先。
而針對電台主持人說的高鐵南延屏東路線是否有政治人物炒地皮之嫌，潘孟安表示，高鐵路線是交通部定調，不是地方政府，更何況，假設從高雄燕巢到屏東，兩旁多是公有土地。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。