吳志剛傳婚外情 吳志揚盼弟妥善處理

媒體報導，台北市議員吳志剛傳出婚外情。吳志剛的哥哥、國民黨立委吳志揚今天說，早上看新聞才知道這件事，但這是吳志剛感情處理的問題，相信吳志剛可以勇於面對、妥善處理。

週刊報導，中國國民黨前主席吳伯雄次子吳志剛雖已婚育有三女，卻劈腿單親媽媽，和張姓女子吃喝玩樂，甚至不惜拋妻棄女離家搬走，更是氣壞父親吳伯雄。

吳志揚上午在立法院受訪時表示，家人都非常關心吳志剛以及他的家人，但這是吳志剛感情處理問題，相信吳志剛可以勇於面對、妥善處理，身為家人只能支持、關心，「是他人生應該自己面對的功課，希望他好好處理」。

吳志揚說，父親吳伯雄身體不是很健康，主要是因為天氣變化，這件事，吳志剛應該主動會向父親報告，了解事實狀況，避免家人擔心。

媒體詢問，吳志剛夫妻是否已經分居？吳志揚說，他不住那裡，並不清楚；公眾人物都有自己的隱私，相關報導非常多，不用特別針對吳志剛，每個人都該好好處理感情，至於誰是誰非？有時候清官難斷家務事，吳志剛應該向家人以及關心他的朋友對外說明。1060118

(中央社)