募鞋為加原住民學童 台人社區感動參與

特派員看世界專欄住在加拿大安省北部偏遠地區的一群原住民學童，很快就要收到超過800雙鞋子，暖暖度過寒冬。這一大批鞋子帶著滿滿的愛心，而且絕大多數是來自多倫多的台灣人社區家庭。

「加拿大的冬天到了，正是替他人著想的季節。家裡有用不著、穿不上的好鞋嗎？願意捐出來，送給加拿大安省北部偏遠地區原住民學童嗎？」12月初，一項「為加拿大原住民學童募鞋」罕見行動，透過多倫多台灣人社區的多個社群網站號召，結果一呼百諾，迴響巨大。

為期1個月的募集行動，在因緣際會下，結合了地方民眾、有「小台北」之稱的大都會廣場以及多倫多慈濟二手惜福站等多方力量，成果遠遠超乎主辦方預期。350雙的募集目標很快就被打破，鞋子如潮水般不斷湧到，總計超過800多雙。1月上旬的截止日過後，還有人在詢問能否捐鞋。

這項「為原住民學童募集鞋子」的冬令救濟行動，是由加拿大女性移民鞋子寫作表演工作坊「the Shoe Project」發起。

The Shoe Project負責人、加拿大知名作家高薇爾（Katherine Govier）說，移民和難民比較少有機會明白或體認加拿大北部的原住民生活有多麼艱難；所以，鞋子工作坊趁著耶誕節到來，透過團體中來自各個不同族裔背景的女性移民成員，共同展開為原住民學童募鞋的行動。而對於其中主要來自台灣人社區的熱烈迴響，她非常意外，更相當感動。

主辦方原訂目標，是為位在安大略省北部偏遠地區卡薩波尼卡湖原住民社區（Kasabonika Lake First Nation Community）的350名學童，募集350雙新鞋或二手鞋。卡薩波尼卡湖原住民社區是一個幾乎與世隔絕的小島，平日交通只能靠飛機和冬季道路往返，生活必須品價格因此是都市地區的2、3倍以上。

消息傳出之際，在多倫多當地有「小台北」之稱的商場「大都會廣場」，正好剛剛將店舖一角，免費借給慈濟基金會做為「慈濟二手惜福站」使用，進行二手資源回收再利用。得知「鞋子工作坊」需要有個地方暫時接收民眾捐出的二手鞋，大都會廣場和慈濟二手惜福站二話不說，立即同意成為募鞋行動的收鞋窗口。

每周都在惜福站和義工一起辛勤整理二手物資的慈濟師姐江秀卿說，為原住民募鞋的慈善行動，她是第一次聽到，也是第一次參與。這些日子以來，每天都有好多人過來捐鞋子給原住民，動員了很大的一波愛心，而且送來的幾乎都是八、九成新的好鞋。

最讓人感到機緣巧合的是，慈濟二手惜福站去年11月在大都會廣場設立，其實只是暫時性的任務編組，到1月下旬農曆過年前就會結束。這段期間，就正好遇上鞋子工作坊為原住民募鞋，成為收鞋窗口，共同成就了這段佳話。

長年以來樂於行善助人的大都會廣場東主李綺芬說，她一直認為，只要是自己能夠做到的好事，何樂而不為？不少人將家裡半新的鞋子認真整理後，老遠帶到惜福站來捐贈，那雙鞋子背後的心意，才是更重要的。

而為了讓原住民學童收到的是乾淨又體面的二手好鞋，the Shoe Project鞋子工作坊10多位不同族裔的成員，特別花了兩天的時間，逐一清理每一雙鞋子、包進袋子裡，並標記尺碼和打包。有的鞋子幾乎是全新，有的鞋子在送來時上頭還有小孩子的中文姓名貼紙。

負責清理這800多雙鞋子的鞋子工作坊成員，分別來自台灣、中國大陸、土耳其、巴基斯坦、波蘭、烏拉圭…也有土生土長的加拿大人。正在接受英語寫作訓練的她們都很明白，每雙鞋子背後都有動人的故事。

而這一回，這一大批鞋子共同述說的故事，和加拿大最珍視的多元文化價值有關，也和為善不落人後的多倫多台灣人社區，有密切關聯。1060118

(中央社)