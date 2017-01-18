公私校退休金差很大 高教工會斥年金改革騙局
年金改革國是會議本周末舉辦，但高教工會痛批，針對大專私校教師所得替代率不足、公私校教師年金嚴重不平等的問題，經歷4個半月的會議討論後，政府卻始終沒有回應，整場年金改革只是為了解決蔡英文政府的政治危機，而不是真正要解決問題，「虛晃一招！」
高教工會秘書長陳政亮表示，全台教師比例私校教師佔7成、公校佔3成，台灣教育一直要求公平，但公私校教師的勞動條件、退休金卻有如此大的差距，而整場年金改革，政府只以財務平衡為主，「層次太低了」，忽略其他更重要的核心價值。
「只是走程序的騙局！」年金改革委員劉侑學表示，新政府宣稱所得替代率達6成才足夠養老，但全台有3萬名的私立大專院校教師卻只有2至3成，更是所有職業別中最低的，公、私立退休教師的差別待遇，就是年金改革首先要處理的問題，但歷時4個半月、20次的年金改革會議，政府仍然毫無作為。
日前高教工會發起的連署，來自96校、超過千名教師響應，台師大英語系教授黃涵榆說，作為公校教師，應該要跟私校老師站在一起，教育服務不分公私，許多在私校任教的老師都是曾經的同學、學生，公校教師的支持，就是以身作則，比在課堂上高談闊論更重要。
黃涵榆說，大學勞動狀況越來越差，但政府又一直要延後教師的退休年紀，又無法照顧到私校老師的退休金，等於是政府帶頭強化原本就不公平的勞動結構，如果私校財源不足，政府應該要有更積極的做法，譬如，要求私校財務和校產透明。
高教工會表示，本周末的年金改革國是會議，將帶著上千份連署書進入會場，要求政府必須立即改私校教師的退休年金，若政府不正視，私校大專教師將會持續行動，直到政府回應為止。
(中時)
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