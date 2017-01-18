NBA》哈登大三元難撐天 火箭客場不敵熱火
面對5天4戰嚴苛考驗的火箭，「大鬍子」哈登豪取40分，外加12籃板、10助攻，本季第13次、本月第5次「大三元」成績單，可惜獨木難撐大廈，火箭最終仍以103比109不敵熱火，。
先前9戰打8場客場，留下1勝8敗、客場4連敗戰果的熱火，終於在18日回到「甜蜜的家」，迎戰由「大鬍子」哈登率領的火箭強敵，雖然整場比賽守不住哈登的強攻，且被他打出大三元佳績，但眾將士齊心合力，尤其是替補球員攻下51分，比對手多了19分，加上6人得分上雙，才能在驚滔駭浪中中止4連敗。
此役雙方在打完前三節戰成平手，決勝節，哈登在剩下7分05秒切入上籃得手，火箭取得89比88領先，而這也是火箭最後一次超前，因為接下來泰勒強生連中兩元，卓拉吉奇與艾林頓也錦上添花，剩下1分40秒熱火105比94領先，勝負底定。
卓拉吉奇攻下全隊最高21分、8籃板、8助攻，威特斯17分，先發中鋒懷特塞德14分、15籃板，艾林頓18分，泰勒強生16分，詹姆斯強生15分、8籃板、6助攻，三位替補戰將是熱火能夠止敗的頭號功臣。
(中時電子報)
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