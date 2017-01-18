手指頭莫名黑一塊　竟是惡性腫瘤找上門

張義芳醫師表示，黑色素癌第4期病患經免疫療法治療後，體內腫瘤多能大幅減少。（倪浩倫攝）

76歲的賴先生，日前左食指出現一個小黑點，因為不痛不癢所以不管它，卻在短短一年內，黑點不僅開始潰爛，面積還擴張到整個指尖，經多次擦優碘無效後，決定求助皮膚科，在切片、檢查後，確診黑色素癌第4期，癌細胞已多處轉移；經評估、施以免疫療法治療，腫瘤範圍明顯縮小，體力和氣色也有大幅進步。

收治該病例的馬偕醫院癌症中心、血液腫瘤科主任張義芳說，我國每年約新增100~200名黑色素癌病患者，病灶常發生在易忽視、較難察覺的地方，像是腳底板、頭皮、口腔鼻腔等部位，初期不痛不癢，一旦出現疼痛、潰爛，往往已轉移他處。

張義芳解釋，人體淋巴球內的T細胞，會負責消滅癌細胞，但癌細胞會透過釋放某種蛋白質，去「欺騙」T細胞、使其誤以為癌細胞為正常細胞，進而「煞車」停止作用；透過免疫療法，則可以解除其「煞車」，讓T細胞重啟作用來監控、消滅癌細胞。

馬偕醫院皮膚科主治醫師吳育弘說，黑色素癌的傳統治療為化療、放療、介白質，但若是已轉移到內臟的第4期後，5年存活率「不治療將小於1成，傳統治療則為20~30％」，主因是「黑色素本身就具很強的抗藥性」。張義芳補充，若是用免疫細胞治療，5年存活率能提升到40％，且能大幅提升生活品質。

賴先生剛轉來該院時，癌細胞已從食指轉移到淋巴結，進而遍布右膝窩、肝臟、肺臟及骨骼，身體虛弱到只能臥床，經免疫療法3個月後，體內約9成的癌細胞都消失，體力也恢復到能自己去公園散步。

馬偕醫院內科部胸腔內科資深主治醫師蘇健說，目前我國通過免疫療法的適應症為黑色素癌和非小細胞肺癌，患者需通過專案申請取得藥物，有2個月和3個月一次的療程，醫師會在3~6個月後、評估是否有效，若有，則「一路用到沒效」，每個月藥費約20多萬，依每個人體重不同而異。張義芳說，由於該療法是活化體內免疫系統，所以不適合有自體免疫疾病者。

(中時)