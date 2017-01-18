國際獅子會百年慶紀念郵票將發行

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中華郵政公司即將發行國際獅子會百周年慶紀念郵票。（圖／中華郵政公司提供）

今年適逢國際獅子會成立百周年，中華郵政公司特別以該會宗旨「我們服務」為主題，訂於1月20日發行郵票1套2枚，面值分別為5元及15元。

本組郵票採橫聯刷設計，以100與該會logo搭配和平白鴿及飛揚的彩帶傳達慶賀百週年之意，以清新自然的插畫設計風格表現該會服務的精神。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月18日發售；另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

(中時)