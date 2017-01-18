查緝槍毒集團 台中警方破獲行動軍火庫

台中市警局與桃園市警局等單位，日前在桃園破獲謝姓男子的槍毒集團，查獲制式克拉克等手槍13把、制式長槍4把、手榴彈1顆、各式子彈3000多顆及K他命6公斤，猶如行動火藥庫。中央社記者廖壬楷攝 106年1月18日

台中市警局與桃園市警局等單位，日前在桃園破獲謝姓男子的槍毒集團，查獲制式克拉克等手槍13把、制式長槍4把、手榴彈1顆、各式子彈3000多顆及K他命6公斤，猶如行動火藥庫。

台中市警局霧峰分局去年10月間接獲線報，指稱北部地區有不法集團在桃園及大台北地區販賣大批槍毒，霧峰分局隨即蒐證並鎖定，並報請桃園地檢署指揮偵辦，同時與桃園市警局桃園分局、海巡署桃園、台中查緝隊等單位，組成聯合查緝小組共同偵辦。

聯合查緝小組經長期跟監、埋伏、蒐證，13日在桃園市一處停車場，趁26歲謝男下車之際，一擁而上將他逮捕到案。

另外，查緝小組也在謝男所駕駛的自小客車後座腳踏板，查獲K他命6公斤，在前置物箱、後車廂起獲制式及改造手槍等共13枝，其中制式手槍9枝、改造手槍3枝、仿造轉輪槍1枝。

更令查緝小組震驚的是，謝男車上還藏有制式突擊步槍4枝(均為美國製、廠牌Bushmaster「毒蛇」)、手槍轉換長槍套件1組、制式子彈3000多發、美式手榴彈1顆及防彈衣2件等，猶如一座行動火藥庫。

全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送桃園地檢偵辦，並經聲請羈押獲准，警方將持續擴大清查槍枝及毒品來源流向。1060118

(中央社)