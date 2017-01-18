凱瑞警告 經濟民粹主義很危險

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即將卸任的美國國務卿凱瑞（John Kerry）今天對經濟民粹主義的危險發出嚴厲警告，並堅稱全球貿易和合作能帶來更大利益。

法新社報導，這是凱瑞最後一次以國務卿身分參加瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum），3天後總統當選人川普將就職。

凱瑞在由「紐約時報」（New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）主持的會談，向全球商界和政治菁英發出對貿易保護主義論調的警告。

凱瑞指控政客利用選民的恐懼。

川普去年11月贏得總統大選，曾誓言要將中國大陸和墨西哥的生產工廠工作機會還給美國人，他還揚言要撕毀貿易協議。

川普本週也宣布北大西洋公約組織（NATO）戰略聯盟已「過時」，同時也稱讚英國退出歐盟的決定，預言其他成員會跟著出走。（譯者：中央社陳昱婷）1060118

(中央社)