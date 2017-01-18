年金會議改地點 副總統：總統府光明正大
總統府昨天宣布，年金改革國是會議訂於22日全日舉行，地點改在總統府。國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁接受廣播專訪指出，「總統府都是光明正大的」。
陳副總統也認為，對於一個國是會議，反年改方卻動員得有如戰爭，這不是一個民主社會該有的現象。
副總統陳建仁昨天接受寶島聯播網專訪，專訪內容今天下午將播出。寶島聯播網今天上午發出新聞稿。
被問到，年金改革國是會議終於敲定本週日在總統府舉行，是否黑箱偷偷改地點？陳副總統說，「總統府都是光明正大的」。
至於先前年金改革說明會出現掀車、阻擋等激烈動作，陳副總統表示「我不贊同你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利」，呼籲抗議者必須平心靜氣坐下來談，在國是會議時表達出自己的意見與主張，若一直表明不清，府方也無法處理。
他也說，監督年改會委員李來希與劉亞平，應該協助表達抗議的要點，否則便是對自己職位的失格。
陳副總統在專訪中指出，年金改革國是會議學者專家、政黨、社會團體、青年、婦女，各族群都有代表出面討論，以政黨來說，綠黨、社民黨、民國黨也都有代表出席，但新黨、台聯、國民黨至今未提出代表名單，尤其國民黨可申請到12位之多。副總統公開呼籲，請新黨、台聯、國民黨三黨盡快推薦代表，為人民討論出更好的方案。
陳副總統表示，國民黨遲不提出代表，但私底下卻已有2位藍委接洽想參與。
陳副總統指出，國是會議開完後，有了版本便可開始訂出法案雛形，屆時公務人員將由考試院修改，教育人員與勞工則由教育部、勞動部修訂，並分送考試院、行政院院會討論修法。此約需耗費3至4個月時間，預定7月左右就可告一段落。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。