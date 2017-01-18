年金會議改地點 副總統：總統府光明正大

總統府昨天宣布，年金改革國是會議訂於22日全日舉行，地點改在總統府。國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁接受廣播專訪指出，「總統府都是光明正大的」。

陳副總統也認為，對於一個國是會議，反年改方卻動員得有如戰爭，這不是一個民主社會該有的現象。

副總統陳建仁昨天接受寶島聯播網專訪，專訪內容今天下午將播出。寶島聯播網今天上午發出新聞稿。

被問到，年金改革國是會議終於敲定本週日在總統府舉行，是否黑箱偷偷改地點？陳副總統說，「總統府都是光明正大的」。

至於先前年金改革說明會出現掀車、阻擋等激烈動作，陳副總統表示「我不贊同你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利」，呼籲抗議者必須平心靜氣坐下來談，在國是會議時表達出自己的意見與主張，若一直表明不清，府方也無法處理。

他也說，監督年改會委員李來希與劉亞平，應該協助表達抗議的要點，否則便是對自己職位的失格。

陳副總統在專訪中指出，年金改革國是會議學者專家、政黨、社會團體、青年、婦女，各族群都有代表出面討論，以政黨來說，綠黨、社民黨、民國黨也都有代表出席，但新黨、台聯、國民黨至今未提出代表名單，尤其國民黨可申請到12位之多。副總統公開呼籲，請新黨、台聯、國民黨三黨盡快推薦代表，為人民討論出更好的方案。

陳副總統表示，國民黨遲不提出代表，但私底下卻已有2位藍委接洽想參與。

陳副總統指出，國是會議開完後，有了版本便可開始訂出法案雛形，屆時公務人員將由考試院修改，教育人員與勞工則由教育部、勞動部修訂，並分送考試院、行政院院會討論修法。此約需耗費3至4個月時間，預定7月左右就可告一段落。1060118

(中央社)