桃園輪胎廠大火 宜蘭空氣品質尚屬良好

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桃園1家輪胎工廠昨天發生大火，造成空氣污染。宜蘭縣環保局今天說，受東北季風與山脈阻擋，煙塵不會輕易飄到宜蘭，縣內空氣品質尚屬良好狀態。

桃園市中壢區1家輪胎工廠昨天發生大火，桃園市政府環保局呼籲，有呼吸道疾病或過敏體質的老幼民眾盡量避免外出。

由於宜蘭縣也算北部縣市之一，煙塵是否也會飄到蘭陽平原，民眾關心。

宜蘭縣環保局說，縣內有2處環保署相關觀測站，根據懸浮微粒濃度最新相關數據，縣內的空氣品質都在良好等級。

環保局表示，受東北季風吹襲方向與宜蘭縣界相關山脈阻擋，煙塵不會輕易飄到宜蘭，民眾可暫時放心。1060118

(中央社)