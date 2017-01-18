探視絕食軍公教 郝龍斌批政府事主裝公親

軍公教人員抗議年金改革靜坐絕食。宣布參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天上午前往探視，郝龍斌呼籲蔡英文總統不要「事主裝公親」，應該出來見大家。

郝龍斌上午到現場探視，並在臉書直播，郝龍斌向蔡總統喊話，「你的員工『自立自強』來找他們的雇主了」，「你是否該來見見大家？」還要裝多久？

郝龍斌批評，一個國是會議地點都要改來改去，但只要在台灣，哪裡都有軍公教，躲來躲去能躲去哪？1060118

(中央社)