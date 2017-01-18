陸春節逼婚催生租男友市場 日租金數千
許多大陸單身青年每逢春節經常被逼婚，陸媒調查發現，繼「租女友」後，近年來也因此催生「租男友」市場，日租金人民幣逾千元（逾新台幣4700元），女方還得支付所有吃喝玩樂的費用。
中新網報導，以往不少單身男子逃避逼婚，會「租女友」回家過年，兩天一夜要價達2000元至3000元。近來不少男子也瞄準「春節租友」商機，做起出租自己的生意。
報導說，這些「出租男」會在社群網站貼出個人訊息，內容包括身高、體重、學歷及出租地點，同時也載明「服務內容」，他們要價均不低，春節期間的日租金都在1000元至1500元之間。
租友社群的管理員說，外界對男性的要求比較高，因此，春節租男友價格會比租女友高一點。
想要出租男友，除了付日租金外，女方還需要支付車票和其他相關費用，諸如外出吃飯、遊玩等費用。
報導說，許多「出租男」都強調「綠色出租」，也就是絕不同房睡。有些出租男因為單身，春節回家怕被逼婚，不如就出租自己，賺點外快，還可以旅遊。
律師說，大陸法律對租男友或租女友並沒有明確禁止，雙方只要遵守法律和按約定履行自己行為，這種合約無可厚非。但這種行為存在一定風險，例如履約過程很難界定侵權界限，甚至導致誘發性侵行為的發生。1060118
(中央社)
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