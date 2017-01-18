陸專家：美亞太派雙航艦 追加關島駐地

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美國準總統川普團隊計劃強化東亞地區兵力部署。中國大陸軍事專家認為，美軍可能在關島再部署1艘常駐亞太的航空母艦，在南韓部署長程攻擊武器則將威脅中國大陸縱深地域。

路透社日前引述未具名的川普團隊顧問報導，為制衡中國大陸崛起，川普團隊考慮提出美軍在東亞常駐第2艘航空母艦、部署更多驅逐艦與攻擊型潛艇，並在南韓部署「空軍長程攻擊武器」。

中國大陸中央電視台報導，目前美國海軍在東亞地區的驅逐艦全數部署在日本橫須賀基地。自1973年以來，橫須賀也一直是美軍航空母艦在東亞地區的唯一母港。

中國大陸軍事專家杜文龍表示，美國具備在東亞增加1支航空母艦戰鬥群常態化存在的基本條件。若在亞太部署第2艘航空母艦，最有可能選在關島。

他指出，美國數年前擴建關島基地，使關島具備航空母艦母港功能，還可停泊大型兩棲攻擊艦。假使航空母艦常駐，將能和關島的戰略轟炸機、潛艇等裝備實現聯合部署，與橫須賀遙相呼應。

至於川普團隊考慮在南韓部署「空軍長程攻擊武器」，杜文龍猜測是外界熟知的B-52、B-1B和B-2戰略轟炸機。

杜文龍說，上述轟炸機作戰半徑覆蓋中國大陸縱深地域，構成戰略威脅，加上美國計劃在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）偵察情報，若完成部署，將使美國在東亞的空中控制和威懾能力達到史無前例水準。1060118

(中央社)