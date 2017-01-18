氣川普找肥貓當官 50人夜宿高盛前抗議

我要評比

數十人今天聚集美國華爾街投資銀行高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）總部外，抗議總統當選人川普（Donald Trump）挑選高盛多位前主管擔任政府要職。

路透社報導，約莫50名抗議者戴著沼澤怪物面具，暗喻川普矢言「清理沼澤」以及擺脫特殊利益的承諾。其中20名抗議者帶了睡袋打算夜宿華爾街，直到川普20日上任為止。

由於示威者在高盛大樓西南側攤開睡袋，高盛的警衛只好讓員工和訪客從北側大門離開。

高盛發言人透過電子郵件發布聲明說，高盛尊重「每個人集會遊行的權利和言論自由」。

川普提名多位高盛前高層進入政府，包括梅努欽（Steve Mnuchin）擔任財政部長、曾任高盛營運長的寇恩（Gary Cohn）出任經濟顧問等等。1060118

(中央社)