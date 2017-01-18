淘寶網購外來種螞蟻 男轉賣牟利遭逮

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苗栗縣警察局刑警大隊18日指出，逮捕35歲劉姓男子涉嫌從淘寶網買進外來種螞蟻，經過飼養後再以2至3倍價格，透過臉書販售牟利，但未經主管單位許可，涉觸犯植物防疫檢疫法。中央社記者管瑞平攝 106年1月18日

苗栗縣警察局刑警大隊今天指出，逮捕35歲劉姓男子涉嫌從淘寶網買進外來種螞蟻，經過飼養後再以2至3倍價格，透過臉書販售牟利，但未經主管單位許可，涉觸犯植物防疫檢疫法。

員警從劉男住家查獲產地分別在南歐、中國大陸新疆等地區，名為「野蠻」、「紅黑」、「針毛」、「突厥」等不同品種的螞蟻，其中以「紅黑」螞蟻最為凶猛，咬傷人可能造成紅腫，需長達2天以上才會消退。

警方指出，這些螞蟻都是外來種，劉男上網從淘寶網購買，未經相關單位檢疫核可，更可能對台灣生態環境造成危害，而這樣的行為已涉違反植物防疫檢疫法，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金新台幣15萬元。1060118

(中央社)