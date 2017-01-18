北科大開發長青花台 坐著拈花惹草

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園藝是安養院常見的課程，但年長者不耐彎腰、久蹲，台北科技大學工業設計系師生為此打造專用的「長青花台（ElderGreen）」。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 106年1月18日

園藝是安養院常見的課程，但年長者不耐彎腰、久蹲，台北科技大學工業設計系師生為此打造專用的「長青花台（ElderGreen）」，各種功能一應俱全，坐著就能拈花惹草。

北科大工設系學生鄭創元、張耕慈、李昊哲等人在副教授鄭孟淙的指導下開發長青花台，實際在安養院使用1年獲得好評，去年獲得iF公益設計獎肯定，今年4月將飛往美國參與「史丹福銀髮設計競賽」全球決賽，角逐最高1萬7000美元獎金。

鄭孟淙指出，開發團隊觀察年長者的園藝課，因為許多人要坐輪椅、膝蓋不好使，不方便直接到苗圃，就算是盆栽種植，也往往需要搭配許多志工人力。

北科大團隊花費近8個月，設計出的長青花台，木質桌子中間挖空，可直接放入大型盆栽，桌腳則裝有輪子可推動。長者可以坐著完成大部分園藝工作，而且課程結束後，花台就直接成為展示成果的載具。

更特別的是，花台設計成梯形，可以排列組成成各種展示模式，6張可組成一個環狀，讓園藝教師站在中間，輕鬆授課、與長者互動。

北科大校長姚立德表示，台灣走向高齡化社會，學校會更密切和醫療、社福機構合作，善盡社會責任。1060118

(中央社)