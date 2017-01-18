天木純出借I奶 大島優子爽摸影片流出！

大島優子摸天木純的I奶相當興奮！（圖／翻攝YouTube）

天木純在節目上出借I奶任摸。（影／YouTube）

日本女星吉高由里子、大島優子以及榮倉奈奈主演的《東京白日夢女》即將在日播出，3姝為了宣傳特別上節目宣傳！且節目請來童顏巨乳寫真女星天木純，讓三位女星輪流觸摸I奶，其中大島優子摸過後更是興奮不已，被笑稱「看來圓夢了。」

大島優子與吉高由里子、榮倉奈奈日前上《閒聊007》，特別和I奶女星天木純碰面，據悉因榮倉奈奈對「巨乳」很癡迷，因此大島優子介紹天木純後，她可說天天關注天木純動態，而節目在得知此事後，特別邀請天木純上節目，更讓三位女生體驗「巨乳摸摸」。

而大島優子在摸到傳說中的I奶後，興奮之情溢於言表，榮倉奈奈與吉高由里子也都驚呼不已。除此之外，天木純還展現過人長才，用巨乳上演夾筆表演，看得在場來賓都叫好！

(中時電子報)