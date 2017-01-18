胖鵬配不敵單打高手 連兩年首輪止步

楊宗樺(左)、謝政鵬(右)於澳網首輪出局，圖為兩人去年收下第2座雙打冠軍的頒獎合影。(海碩提供)

2008年攜手奪得溫布頓青少年組雙打冠軍的「小胖」楊宗樺與「A鵬」謝政鵬，18日在澳網男雙首輪遭遇單打高手巴格達提斯（Marcos Baghdatis）、穆勒（Gilles Muller），力戰56分鐘以1比6、4比6落敗，連兩年在澳網首輪出局。

胖鵬配去年首度上演四大賽成年組處女秀，於首輪1比6、5比7不敵內斯特與史岱潘尼克。去年底兩人在澳網外卡賽奪冠，再次取得寶貴的會內賽門票，這次對手仍不好惹，31歲的巴格達提斯曾在2006年打入澳網決賽，目前單打世界排名36，來自盧森堡的穆勒更高達34名，讓胖、鵬的四大賽首勝仍得等一等。

台灣雙打今天4組人馬出擊，可惜詹家姊妹、莊佳容、胖鵬配都已吞敗，只能寄望「台灣一哥」盧彥勳的男雙能夠挺進。

(中時電子報)