林明昇涉犯強制罪 興航工會按鈴告發

復興航空企業工會等10人，今天上午10時到士林地檢署按鈴控告復興航空董事長林明昇，並高喊「不要再肇事逃逸」。（李文正攝）

復興航空本月11日舉行股東會，董事長林明昇擔任主持，並在會中通過公司解散、股票下市與員工資遣三案，但復興航空企業工會成員，同時也是小股東等8人在會場內，要求發言並投票，卻遭到現場保全蠻橫阻擋，不讓他們投票，興航企業工會副理事長龎閔億、理事吳崇華、顧問鄭雅菱等10人，上午10時至士林地檢署按鈴控告林明昇涉犯強制罪。

工會成員表示，林明昇之前駕車肇事逃逸，緩刑3年，若涉犯其他案件，可能會被撤銷緩刑，並高喊：「不要再肇事逃逸、出來面對法律」。

告訴人同時也是工會成員龎閔億、林雅珮、許燁、吳巧凡、李元榕、吳崇華、陳容柔、鄭雅菱，股民呂自強、陳海水等10人，具狀對林明昇提告，認為他涉犯強制罪。

龎閔億表示，股東會進行到一半，當她台上發言，還有很多人登記，想知道公司何時解散，還有沒有可能繼續下去，主席就宣布投票計時3分鐘，此時大批保全進入會場擋在走道，不讓小股東將自己手上的票投入票匭，整個過程有重大瑕疵。

(中時)