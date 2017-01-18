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看川普挺過黨內勸退 洪秀柱談換柱：有遺憾

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川普挺過黨內勸退 洪秀柱再談換柱：有遺憾
美國準總統川普在競選期間，面臨黨內勸退聲浪不斷，因堅持參選最終贏得勝利。有過類似遭遇的國民黨主席洪秀柱(圖)再談到「換柱風波」，坦言「有遺憾」。(資料照片/趙雙傑攝)

美國準總統川普即將在20日宣誓就職，想當初在競選期間，面對共和黨內勸退聲浪不斷，因堅持參選才獲得最終勝利。同樣經歷過遭黨內同志看衰的國民黨主席洪秀柱，談到2015年的「換柱風波」，她坦言放棄參選總統的確「有遺憾，但沒有怨恨」。

洪秀柱目前正出訪美國，在接受《聯合報》專訪，被問及國民黨駐美代表懸缺已久，是否會喪失與川普政府建立溝通管道與維繫關係？柱柱姐表示，台美關係十分重要不應中斷，國民黨當然要有駐美代表，黨部正從台灣或美國在地人才中尋覓合適人選。

然而洪秀柱也坦言，找財源、駐美要有辦公室、人員，這些都是不小的開銷，現階段連發放黨工薪水都有困難，沒辦法顧這麼遠，駐美代表得再等等。

(中時電子報)

關鍵字：川普洪秀柱駐美代表國民黨
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