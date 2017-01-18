川普想談判一中 卜睿哲提護台四建言

美國在台協會前理事主席卜睿哲在最新文章中對候任美國總統川普提出4項建言，他說，不論在何種情況下，華府都不能就台灣的未來與北京達成協議，「連想都不該想」。

美國智庫國家亞洲研究局即將發表最新期刊，聚焦「政權交接期間的美國與亞洲關係」，已公開的部分內容中，卜睿哲（Richard Bush）針對美台關係有詳盡分析，他的文章標題直言，「川普團隊下的美台關係毋須大改大修」。

卜睿哲一開頭就指出，美國總統歐巴馬政府團隊將交棒給川普及他的團隊的亞洲政策，美台關係是一個成功故事，他細數美中關係正常化後，美國與台灣發展既正常又獨特的關係，以及台灣民主化進程中，美台關係經歷的起伏。

卜睿哲說，美國不希望見到中國與總統蔡英文間的歧見又讓兩岸回到當年民進黨首度執政時、前總統陳水扁時期的緊張態勢；而華府鼓勵兩岸雙方展現克制、耐心、彈性與創意，在這一點上，台北顯然比北京更達到華府的期望。

在假設不論北京透過什麼樣的舉動、蔡總統都能繼續展現她在兩岸關係上以耐心、忍耐及不對抗的政策，卜睿哲對未來的美台關係給川普4點建議如下：

第一、美國和台灣必須繼續透過密切溝通、尊重相互利益及避免意外，持續雙邊關係，川普和蔡總統去年底通電話後顯示，美國新政府可能試圖在某種程度上提升美台關係，而這只有在假設北京能認定、這一調整不會破壞美國與台灣1979年後建立的非官方關係架構，才可能成功。

他說，在任何情況下，華府都不該採取會導致中國懲罰台灣的步驟，即使中國選擇不和美國計較。

第二、華府和台北應認真努力讓雙邊經貿關係自由化，跨太平洋夥伴協定（TPP）已無望的情況下，美台間「雙邊投資協定」有最佳機會，而這需要台灣解決一些現存貿易障礙，如對豬肉的市場准入，但美國必須在談判中展現解決這些問題的意願，而不是要求台灣這是必須付出的代價。

第三、美台應深化雙邊安全關係、包括對台軍售，以應對中國持續的軍力建設，雙方合作須建立在對中國不斷增強的能力已改變台灣所面臨的威脅要有清楚認識上，這也包括台灣要以什麼樣的防禦戰略及採購計畫，才能有最好的應對之道。

第四、美國應繼續協助台灣參與國際社會，中國的反對是避免不了的現實，而如何讓台灣得以展現貢獻能力，需要有持續不斷的創意。

卜睿哲最後說，不論何種情況下，華府都不該就台灣的未來與北京達成協議，「連想都不該想」，不該因美國想就其他優先關切議題如北韓問題，要北京改變政策而犧牲台灣的利益。他說，是中國自身政策不得台灣民心才導致失敗，和美國對台灣的安全支持無關。1060118

(中央社)